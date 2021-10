Regierungskrise: Die Grünen entscheiden über Kanzlerschaft Kurz II

Wien – Die kommenden Tage werden innenpolitisch so brisant werden, wie die vergangenen gewesen sind. Es geht darum, ob es mit der türkis-grünen Regierung weitergeht. Und wenn nicht, was dann passiert (siehe links).

Auslöser für die Krise waren Razzien in der ÖVP-Zentrale, im Kanzleramt und im türkisen Finanzministerium am Mittwoch. Es geht um wohlwollende Berichterstattung der Österreich-Gruppe im Austausch für Inserate des Finanzressorts sowie aus Steuergeld finanzierte Umfragen, die nur dem späteren ÖVP-Kanzler genützt hätten. Die WKStA ermittelt gegen Sebastian Kurz und neun weitere Leute, das Gros davon Vertraute von ihm – wegen des Verdachts der Untreue, Bestechung, Bestechlichkeit.

Vor der Unterredung gab Kurz, auf der Straße, vor dem Kanzleramt eine Erklärung ab – ohne Fragen der Journalisten zuzulassen. Er sagte erneut, Regierungschef bleiben zu wollen. Wehren werde er sich mit allen juristischen und demokratischen Mitteln gegen die Vorwürfe. Und zu Koglers Äußerungen befand er: „Wenn die Grünen nicht mehr diese Zusammenarbeit fortsetzen wollen und sich andere Mehrheiten im Parlament suchen wollen, ist das zu akzeptieren. Wir stehen bereit, diese Zusammenarbeit fortzusetzen.“ Ländervertreter der Grünen hatten kundgetan, mit der ÖVP weiterregieren zu wollen – aber ohne Kurz an der Spitze. Auch die Oppositionellen möchten, dass Kurz Polit-Geschichte ist. SPÖ, FPÖ und NEOS forderten ihn einmal mehr auf, zurückzutreten. Vor Kurz’ „Erklärung“ hatten die Klubobleute der drei Oppositionsparteien wissen lassen, in der gestern fixierten Nationalratssondersitzung – sie ist am Dienstag – dem Kanzler das Misstrauen auszusprechen, sollte dieser bis dahin nicht weichen.

„Genug ist genug“, konstatierte Rendi-Wagner. Kurz könne „seine Funktion nicht mehr ausführen, ohne dass das Amt und Österreich Schaden nehmen“. Nötig sei ein „Neuanfang“, sagte die Sozialdemokratin, die sich allerdings dagegen aussprach, jetzt wählen zu lassen. In der türkisen ÖVP sei „jeglicher Anstand verloren gegangen“, es liege an den Grünen, ob sie weiter Partner im „System Kurz“ sein wollen, sagte Rendi-Wagner.

Dreieinhalb Stunden später wurden die türkisen Regierungsmitglieder aktiv. In einer gemeinsamen Erklärung deponierten sie: „Eine ÖVP-Beteiligung in dieser Bundesregierung wird es ausschließlich mit Sebastian Kurz an der Spitze geben.“ Argumentiert wird das damit, dass Kurz sowohl bei der Wahl 2017 als auch bei jener im Jahr 2019 „zweimal von der österreichischen Bevölkerung mit großer Mehrheit gewählt“ wurde. Zur Klarstellung: Der Bundeskanzler wird in Österreich nicht direkt von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt, sondern durch den Bundespräsidenten ernannt. Gewählt wird der Nationalrat.