Rookie-Tage: 670 Schwazer Schüler schnuppern zwei Tage in Lehrberufe

Schwaz – Konzentriert schaut der 13-jährige Mohammend Ercyis auf das Display des Gerätes in seiner Hand und lauscht den Erklärungen von Lukas Summerer. Der Kfz-Mechaniker zeigt dem Schüler, wie man die Daten der Batteriemessung interpretiert. „Gestern haben wir auch schon ein Service gemacht und sogar eine Lichtmaschine gewechselt“, sagt Mohammed. Er möchte Mechaniker werden oder Maschinenbautechniker. „Ich interessiere mich für Autos. Mein Onkel ist auch Mechaniker“, erklärt er. Zwei Tage durfte er im Autohaus Heinz in Buch in diese Berufswelt schnuppern – im Zuge der Rookie-Tage, die die Wirtschaftskammer seit Jahren für Schüler aller vierten Klassen der Mittelschulen im Bezirk Schwaz organisiert. Mohammed taugt’s. Lieber würde er hier noch länger bleiben als zurück in den Schulalltag.