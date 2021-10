Angekommen am harten Boden der Verkehrsrealität

Innsbruck – Verkehrsdebatte, die x-te im Tiroler Landtag. Gestern waren es die Grünen, die in der Aktuellen Stunde mehr Mut für die Verkehrswende einforderten. Und in ihrer Themenbegründung vom Ende der „Lippenbekenntnisse und halbherziger Symbolpolitik“ sprachen. „Besser kann man einen Neuwahlantrag nicht formulieren“, kommentierte dies FP-Landtagsabgeordnete Evelyn Achhorner spitzzüngig.

Wo denn die Erfolgsbilanz der Grünen in Sachen Verkehr bliebe? Das wollte die Opposition gleich mehrfach wissen. Die Antwort lieferte man sich dann lieber selbst. Und zwar mit Zahlen und Daten zur Verkehrslage in Tirol. Nicht nur, dass der (Schwer-)Verkehr seit der Corona-Delle im Vorjahr sich aktuell wieder anschickt, den 2019er-Rekord zu brechen (rund 2,5 Mio. Lkw-Fahrten über den Brenner). Dass die Rollende Landstraße – trotz oder vielleicht auch wegen – des letztjährigen Kapazitätsausbaus – an einem chronischen Auslastungsmangel leide, belegt auch der Verkehrsbericht des Landes. Der Brennerbasistunnel verspäte sich immer mehr, am Dieselprivileg halte Türkis-Grün in Wien fest. Vom selbst auferlegten Ziel, bis zum Jahr 2027 nur noch eine Million Lkw-Fahrten am Brenner zu verzeichnen, sei man „meilenwert“ entfernt, bilanzierte Liste-Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider.