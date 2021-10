Budgetverhandlungen in Tirol: 2022 droht Abgang von 420 Mio. Euro

Innsbruck – Montag beginnen in Tirol die Verhandlungen für das Doppelbudget 2022/2023, am 29. Oktober soll es vorliegen. Bereits heute werden die Landesfinanzreferenten in Stams u. a. einmal mehr ihr Forderungspaket über die Abgeltung der Mindereinnahmen aus der Corona-Pandemie im Gesundheitswesen auf den Tisch legen. Außerdem geht es um ein Investitionspaket des Bundes von 500 Millionen Euro. Das alles ist nicht ganz unwesentlich für die Erstellung des Tiroler Landeshaushalts. Schließlich wird es eng, die Auswirkungen der ökosozialen Steuerreform sind darüber hinaus die große Unbekannte.