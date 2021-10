Telfer Konvent: Neue Mitbrüder bei Franziskanern

Gleichzeitig ist nach neun Jahren die Amtszeit von Pater Severin Mayrhofer zu Ende gegangen. Er war somit nach über 300 Jahren (!) der letzte Guardian in Telfs. Als neuer Hausoberer ist Filialvikar Pater Daniel Höllwerth vom Kloster Brixen nach Telfs gewechselt. Der gebürtige Pinzgauer hatte bereits als junger Mann das Engelbertinum in Telfs unter Pater Lukas besucht. Ebenfalls eine Art Heimkehr erlebte P. Bernhard Holter, der schon von 1993 bis 2004 in Telfs wirkte. Unter seiner Ägide erfolgte damals die Generalsanierung des Klosters samt Kirche. Nach 17 Jahren ist der gebürtige Oberösterreicher nun – nach Stationen in Salzburg, Bozen und zuletzt in Graz – in die Marktgemeinde zurückgekehrt.