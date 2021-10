Für die Haie hängen die Trauben in Bozen hoch

Bozen – Der HC Bozen Südtirol und die Innsbrucker Haie teilen seit mehreren Jahren die Liga, in Wirklichkeit trennen die beiden Teams aber Welten. Die Gastgeber – zuletzt in der Champions Hockey League 5:3-Sieger über Salzburg – haben sich als absolutes Spitzenteam in der Bet at home ICE Hockey League etabliert, während die Innsbrucker nach dem zwischenzeitlichen Aufschwung unter Rob Pallin auch aus wirtschaftlicher Sicht in der Kadergestaltung wieder den ein oder anderen Schritt retour machen mussten.