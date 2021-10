BIKE TIROL: Fahrrad-Verleihsystem als perfekte Öffi-Ergänzung

Mit BIKE TIROL, einem volldigitalisierten Fahrradverleih, bieten die Projektpartner ÖBB, Land Tirol, Verkehrsverbund Tirol, Tirol Werbung, CommunAlp und Inn-Bike die ideale Ergänzung, um die Tiroler Öffis auch vermehrt für Freizeitaktivitäten zu nutzen. Das System wurde vorerst als Pilot mit drei Standorten in unmittelbarer Nähe zu den Bahnhöfen Kufstein, Wörgl Hbf. und Matrei am Brenner gestartet. Ziel ist, das Projekt künftig schrittweise zu einem flächendeckenden System in ganz Tirol auszurollen.

An den derzeit drei Standorten stehen jeweils 25 hochwertige und sportliche E-Mountainbikes bzw. Mountainbikes in den Fahrradgrößen S, M und L zur Verfügung. Die Fahrräder können bequem von allen Personen ausgeliehen werden, die ein Smartphone und eine Kreditkarte besitzen. Einfach die „BIKE TIROL“-App downloaden und das gewünschte Fahrrad buchen.

Bei der Abholung erfolgt die Öffnung der Bike-Lounge sowie der Schlösser der gemieteten Fahrräder einfach und unkompliziert mittels „BIKE TIROL“-App. BIKE TIROL ist so konzipiert, dass an jedem der drei Standorte die Leihfahrräder 24 Stunden am Tag, an sieben Tagen die Woche, ausgeliehen und zurückgegeben werden können.