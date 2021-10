Sängerin Adele: „Es ging nie darum, Gewicht zu verlieren“

London – Die britische Sängerin Adele hat über die Gründe für ihren Gewichtsverlust gesprochen. Sie habe gemerkt, wenn sie Sport getrieben habe, habe sie keine Ängste verspürt, sagte die 33-Jährige in einem am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Interview dem Magazin Vogue. "Es ging nie darum, Gewicht zu verlieren", sagte Adele, die sich in den vergangenen Jahren rar gemacht und dann die Öffentlichkeit mit dem neuen Look überrascht hatte.