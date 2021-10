5:2 – unglaubliche Haie-Gala in Bozen

Innsbruck – Es schien am Freitagabend in der Bozner Eiswelle – und eben dort, wo die Haie in der Vergangenheit so gut wie nie gewinnen konnten – als seien die Innsbrucker nach der 3:6-Heimniederlage gegen den KAC in dieser Kalenderwoche plötzlich in einen Zaubertrank gefallen. Anders lässt sich die unglaubliche Leistung beim Champions-League-Starter in Bozen kaum erklären.