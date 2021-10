Bürgermeisterwahl in Pettneu noch im Herbst möglich

„Wir haben die Bürgermeisterwahl bis jetzt geschoben. Vor allem aus Zeitgründen“, sagte der 43-Jährige am Freitag. Eine gemeinderatsinterne Wahl noch in diesem Herbst schließt er nicht aus. Andererseits könnte er amtsführender Bürgermeister bis zur Tiroler Gemeinderatswahl am 27. Februar 2022 bleiben. Seine Entscheidung hänge auch von der Zusammensetzung des Teams ab, mit dem er Verantwortung im Dorf übernehmen möchte. Ob er einen Gegenkandidaten haben werde, wisse er derzeit nicht. Im Dorf traten 2016 zwei Listen an – die „Allgemeine Liste Pettneu und Schnann“ errang elf Mandate, die Liste „Junges Pettneu“ zwei Mandate. Wolf ist Mitglied der Mehrheitsliste.