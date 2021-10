Lange Wartezeiten: Landecker Tunnel wird gesperrt

Grund sind wieder Tunnelreinigungen, gleichzeitig werden auch notwendige Wartungsarbeiten durchgeführt, heißt es seitens der Asfinag. Die Sperren finden zwischen dem 11. und 15. Oktober bzw. dem 18. und 20. Oktober, jeweils von 20 Uhr bis 4 Uhr Früh, statt. Für all jene, die in dieser Zeit trotzdem unterwegs sind, gibt es in Abstimmung mit der Behörde und der Polizei vier Zeitfenster, an denen der Tunnel für jeweils zehn Minuten in beide Richtungen aufgehen wird: von 21 bis 21.10 Uhr, von 22 bis 22.10 Uhr, von 0 bis 0.10 Uhr sowie von 2 bis 2.10. Die Wochenenden wurden bewusst von den Sperren ausgenommen. (TT)