Türkis-Grüne Regierungskrise: Die Suche nach Alternativen

Trotz schwerer Vorwürfe und trotz immer mehr publik werdender Chats, die ein Unsittenbild zeigen, will Kurz nicht als Kanzler weichen. Die ÖVP-Oberen in Ländern und Bünden verteidigen ihn nach wie vor.

Dass die Grünen, die erst vor Tagen mit der ÖVP die Steuerreform präsentiert haben, mit den Oppositionellen kooperieren könnten, liegt daran, dass Kurz trotz der schwerwiegenden Vorwürfe nicht weichen will. Und die VP-Granden – Minister, Landeshauptleute, Bündechefs – bleiben dabei: „Eine ÖVP-Beteiligung in dieser Bundesregierung wird es ausschließlich mit Sebastian Kurz an der Spitze geben.“ Tirols Landeshauptmann Günther Platter stellte sich gestern erneut hinter Kurz, er musste aber eingestehen, dass er die 104 Seiten der Wirtschafts-und Korruptionsstaatsanwaltschaft über die Vorwürfe gegen den Kanzler und sein engstes Umfeld nicht gelesen hat. Er sei „nicht dazu gekommen“. Vom oberösterreichischen Landeshauptmann Thomas Stelzer kam nicht nur Lob für die ÖVP-Kollegen im Bund: Er habe schon „mehrmals betont, dass ich nichts davon halte, wenn die Justiz zur Zielscheibe von politischen Attacken wird. Ich habe großes Vertrauen in die Justiz. Und bin auch davon überzeugt, dass man sie jetzt in Ruhe arbeiten lassen soll.“