MG EHS Plug-in Hybrid: Ein gern gesehener Dauergast

Vasiliki – Für etwas mehr als sechs Monate beehrte uns der MG EHS Plug-in-Hybrid als Gast in unserem TT-Dauertestfuhrpark, spulte in der Zeit fast 8000 Kilometer ab und überzeugte alle, die ihn fahren durften, auf ganzer Linie. Um so schwerer fiel uns natürlich der kürzliche Abschied. Zuvor musste der China-Brite allerdings noch eine der schwersten Prüfungen absolvieren, die es für ein Auto gibt: die Fahrt in den Urlaub. Selten wird ein Fahrzeug derart beladen und über mehrere Stunden am Stück bewegt. Eine spezielle Lebenslage also, in der man seinem vierrädrigen Begleiter so richtig auf den Zahn fühlen kann.