Kurz-Netzwerk übte Druck auf Wirtschaftsforscher aus

Wien – Neue Details im Umfeld des Netzwerks von Sebastian Kurz wurden bekannt. Neben dem Vorwurf geschönter und manipulierter Umfragen, die über den Umweg des Finanzministeriums durch Steuergeld finanziert worden sein sollen, geht es darum, dass Kurz-Intimus Thomas Schmid auch Druck auf den damaligen Chef des Instituts für Höhere Studien, Martin Kocher, gemacht haben soll. Schmid war damals, wir schrieben das Jahr 2017, mit Aussagen Kochers über die Steuerreform-Pläne der ÖVP unzufrieden. Ex-ÖBAG-Chef Schmid war damals Generalsekretär im ÖVP-geführten Finanzministerium, Kocher ist heute Arbeitsminister im Kabinett Kurz. So schrieb Schmid im Juni des Jahres 2017 an Kurz: „Kocher bringe ich noch auf Linie.“ Wie er das machen könnte, fügte er an Kurz hinzu: „IHS vom BMF (Finanzministerium, Anm.) finanziert.“

Obwohl im IHS-Kuratorium mit Franz Fischler ein ÖVPler Präsident ist, wollte Schmid den früheren EU-Kommissar loswerden. So wollte Schmid am 30. Mai 2018 in Erfahrung bringen: „Wie kann Fischler früher abgelöst werden?“ Dies wollte er via SMS von Dietmar Schuster, jetziger Generalsekretär und damit Schmid-Nachfolger im Finanzministerium, erfahren. Und Schmid in einem weiteren SMS: „Und wir brauchen verlässliches Kuratorium.“