Jordan-Turnschuhe könnten bei Auktion 1,5 Millionen Dollar bringen

New York – Ein Paar Turnschuhe von Ex-Basketballprofi Michael Jordan (58) könnten in den USA für rund 1,5 Millionen Dollar (etwa 1,3 Millionen Euro) versteigert werden. Jordan habe die Nike-Turnschuhe im November 1984 in seiner ersten Saison in der US-Liga NBA bei einem Spiel getragen, teilte das Auktionshaus Sotheby‘s mit. Die rot-weißen Schuhe waren bisher im Besitz eines früheren Balljungen des Teams Denver Nuggets, dem sie einst geschenkt worden waren.