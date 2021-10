Jeep-Fahrerin fuhr 56-Jährigem in Sautens über den Fuß und flüchtete

Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 16.30 Uhr auf der Rammelsteiner-Straße in Sautens. Dort wollte der 56-Jährige in Richtung Tiroler Straße fahren. Auf der einspurigen Straße kam ihm kurz vor der Einmündung ein schwarzer Jeep mit Imster Kennzeichen entgegen. Das Fahrzeug wurde von einer 30- bis 35-jährigen Frau mit blonden Haaren gelenkt, am Beifahrersitz befand sich ein Bub im Alter von sechs oder sieben Jahren.