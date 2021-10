Mann belästigte Angestellte in Imst und verletzte drei Polizisten

Imst – Mit einer sexuellen Belästigung fing alles an: Am Freitag gegen 17.20 Uhr alarmierte die Angestellte eines Lebensmittelgeschäfts in Imst die Polizei, weil sie ein 47-Jähriger bedrängt hatte. Er soll laut Polizei auch noch Verstöße gegen das Verbotsgesetz gesetzt haben.