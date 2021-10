"Parking Day": Familiärer Samstag für die Zukunft der Welt

Innsbruck – Mit Literatur, Theater und Musik, aber in erster Linie durch viele Einzelgespräche tauschten sich die Besucher des „Parking Day“ in der Wilhelm-Greil-Straße vor dem Landesmuseum in Innsbruck aus. Die Initiatoren von Fridays For Future konnten einen bunten Mix anbieten, der sowohl Spaß als auch ernsthafte Themen vereinte. „Wir wollen gemeinsam etwas bewirken und heute insbesondere auf die Dominanz des Autos in unseren Innenstädten hinweisen. Diese könnten den Kindern zum Spielen oder Musikanten zum Musizieren gehören“, zeigt Jan Herzog von Fridays For Future Innsbruck auf.