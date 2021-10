Letzter Stein für Begegnungen aller Art in der Stadt Reutte gesetzt

Reutte – Begegnung – und all ihre möglichst positiven Ausformungen prägten die Festansprachen, die Samstagvormittag am Zeillerplatz in Reutte gehalten wurden. Imam, Dekan und evangelischer Pfarrer, Kaiserjäger, Schützen, Bürgermusikkapelle, Politiker und jede Menge Besucher waren gekommen, um den Festakt gemeinsam zu begehen.