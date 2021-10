Schwestern nach 76 Jahren in Innsbruck wiedervereint

Beate Baker, als Kausek in Innsbruck geboren, war mit 22 Jahren in die USA ausgewandert, ihre Zwillingsschwester Heide nach Spanien. Sie stammten aus der zweiten Beziehung ihrer Mutter Hildegard Kausek, deren erster Mann im Krieg fiel. Die beiden Töchter aus erster Ehe sind verstorben, die Zwillinge konnten sie noch treffen. Hildegard Kausek war in Liebesdingen kein Glück beschieden, auch der Vater der Zwillinge kehrte nicht aus dem Krieg heim. 1945 verliebte sich die Mutter neuerlich, Cornelia, die aus der Liaison entstand, gab die Alleinerzieherin zur Adoption frei. Hildegard Kausek sprach nie über diesen schmerzlichen Schritt. Baker hatte das Baby als Vierjährige im Arm gewiegt. „Ich denke ewig nach, wie ich sie finden könnte“, schrieb Baker in ihrer ersten E-Mail.