Radarfalle für Lärmsünder: Lärm-Blitzer als Geistesblitz

Der Lärm-Blitzer Méduse wird in Paris und sieben weiteren Städten getestet.

Innsbruck – „Lärm-Blitzer. Jetzt werden Motorradfahrer abgezockt!“ Ein Youtube-Video macht Stimmung gegen die Überwachung. Ab November soll „Méduse“ (zu Deutsch Qualle) in Paris und sieben weiteren Städten getestet werden, später drohen Strafzettel. Im Fokus des Lärmproblems in Frankreich stehen wie auch in Tirol Ausflugsregionen.