Schweinsteiger im Interview: „Beim Skifahren esse ich gerne Germknödel“

Innsbruck – In ihrer aktiven Sportkarriere gehörten sie zu den Besten ihrer Zeit. Ana Ivanović gewann die French Open und führte die Tennisweltrangliste an. Der ehemalige Fußballstar Bastian Schweinsteiger gewann mit dem FC Bayern München alle möglichen Titel und wurde mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister. Dem Sport hat das Paar (vorübergehend) den Rücken gekehrt, stattdessen mischen die Beiden die Modewelt auf. Im Rahmen der Präsentation ihrer neuen Kapselkollektion in Zusammenarbeit mit dem Modelabel Brax beim Modehaus Feucht in Innsbruck erzählen sie über die Beweggründe für das neue Standbein.