Junge Männer hinterließen Schäden in Fahrtechnikcenter in Tarrenz

Tarrenz – Eine Spritztour mit einem stark motorisierten Pkw hinterließ am Sonntagnachmittag deutliche Spuren in einem Fahrtechnikcenter in Tarrenz. Mehrere junge Erwachsene begaben sich ohne Erlaubnis auf das Gelände. Abwechselnd fuhren ein 21-jähriger und ein 20-jähriger Österreicher mit dem Pkw des 21-Jährigen umher.