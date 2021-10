„Quo Vadis“-Initiativen in Tirol brachten 10.000 Euro ein

Innsbruck – Zum neunten Mal folgte heuer die große „Quo Vadis“-Pilgerwanderung den Fußspuren Reinhold Stechers von Innsbruck nach Maria Waldrast – wie immer mit sozialem Mehrwert: 7000 Euro wurden bei der Benefizwanderung selbst gespendet, 3000 bei einer Online-Bilderauktion. Der Erlös – in Summe also 10.000 Euro – geht zu gleichen Teilen an die Initiativen „Wasser zum Leben“, Arche Tirol, Concordia-Sozialprojekte und Deo Gratias (Afrikahilfe). „Quo Vadis“-Obmann Tony Obergantschnig hob bei der Scheckpräsentation besonders die starke weibliche Komponente von „Quo Vadis“ hervor: Über zwei Drittel der Teilnehmer seien weiblich, viele Frauen im Organisatoren- und Unterstützernetzwerk maßgeblich für den Erfolg der Pilgerwanderung verantwortlich. (md)