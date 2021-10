Neustart nach Kurz-Rücktritt? Nicht alle glauben daran

Innsbruck – Sebastian Kurz wieder Kanzler? Für den Tiroler Wirtschaftskammerpräsidenten Christoph Walser (VP) eine durchaus denkbare Variante. Dann nämlich, wenn der VP-Chatskandal aufgeklärt und nichts an Kurz hängenbleiben sollte. Walser fordert diesbezüglich Tempo ein. Bis spätestens Ende 2022 sollten Ergebnisse vorliegen, fordert Walser. Kurz’ Entscheid, in die zweite Reihe zu treten, bezeichnet Walser als „gute Lösung“. Insbesondere für die Wirtschaft, harre man doch einiger Probleme, die es zu lösen gelte, allen voran im Tourismus: „Es wäre ein Desaster, wäre die Regierung über Monate handlungsunfähig.“ Insofern sei es auch gut, dass nicht auch die gesamte VP-Regierungsriege zurückgetreten sei. Das, was einige Chats aber so an innerparteilichen Abgründen aufgezeigt haben, ist für Walser auch moralisch zu hinterfragen: „Es kann nicht sein, dass man der eigenen Partei schadet, nur um an die Macht zu kommen. Das muss intern aufgearbeitet werden.“