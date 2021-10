4,5-mal mehr Lkw-Fahrer ignorieren in Tirol Nachtfahrverbot

Die Kontrolldichte im Schwerverkehr in Tirol ist bereits eine hohe. Nun soll sie auf einen 24-Stunden-Dauerbetrieb ausgeweitet werden.

Innsbruck – Blickt man auf die Zahlen aus den ersten acht Monaten, ist die Lage kaum anders zu beurteilen: Entweder die Verschärfungen beim Lkw-Nachtfahrverbot auf der Brennerroute durch Tirol haben sich in der Branche noch immer nicht herumgesprochen, oder sie werden von vielen schlicht und einfach ignoriert. Wurden im gesamten Jahr 2020 – es war zwar das erste Pandemiejahr mit einem massiven Einbruch bei den allgemeinen Verkehrs-, jedoch nur einem geringen bei den Lkw-Zahlen – lediglich 332 diesbezügliche Delikte von der Verkehrspolizei des Landes vermerkt, so sind dies heuer mit Stand Ende August exakt 1509 Fälle. Also das 4,5-Fache des gesamten Vorjahres.