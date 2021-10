Combo Granada: Auf der Suche nach dem einen Ohrwurm

Innsbruck – Mit Ausstellungen, literarurwissenschaftlichen Auseinandersetzungen und allerlei Veranstaltungen wurde heuer an den 100. Jahrestag der Geburt von H. C. Artmann erinnert. Genau am Stichtag 12. Juni luden auch Granada zur Geburtstagsfeier. Im Radiokulturhaus in Wien gaben sie ihre Interpretationen des Werks des Wortakrobaten zum Besten. Wiener Schmäh traf auf den ehrlichen Charme der Steirer. Mit „Schembrun“ hat es nun ein Teil des Artmann-Abends auf das neue Album des Erfolgsquintetts geschafft.