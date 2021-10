Remis gegen Kolumbien: Brasiliens Siegesserie in WM-Quali gerissen

Sowohl Brasilien als auch Kolumbien konnten mit der Punkteteilung gut leben. © JUAN BARRETO

Barranquilla – Nach Siegen in allen neun vorherigen Qualifikationsspielen zur Fußballweltmeisterschaft im kommenden Jahr in Katar hat Brasilien erstmals nicht die volle Punktzahl erbeutet. Der Rekordweltmeister trennte sich am Sonntag (Ortszeit) auswärts von Kolumbien 0:0 unentschieden. Rivale Argentinien gewann 3:0 gegen das Nachbarland Uruguay.

Im Monumental-Stadion in Buenos Aires traf im Duell zweier zweifacher Weltmeister am Abend (Ortszeit) der sechsfache Weltfußballer Lionel Messi zum 1:0. Sein Pass in den Strafraum in der 38. Minute ging an Freund und Feind vorbei und landete im Netz. Die übrigen Treffer erzielten Rodrigo De Paul (44.) und Lautaro Martínez (62.).

📊 Ergebnisse und Tabelle Südamerika-Quali

Für Brasilien hatte der eingewechselte Antony von Ajax Amsterdam die größte Torchance des Spiels in der karibischen Hafenstadt Barranquilla. Er scheiterte in der 84. Minute aus kurzer Distanz am kolumbianischen Torwart David Ospina. Dieser hatte bereits in der 5. Minute einen Schuss von Neymar von der Strafraumgrenze pariert.

WM 2022 als Abschiedsvorstellung von Neymar?

Es war - neben einem Pass auf Lucas Paquetá, der nur knapp das Tor verfehlte (13.) - die auffälligste Szene des Mitspielers von Messi in dessen neuem Verein Paris St. Germain. Neymar sorgte allerdings abseits des Platzes für Schlagzeilen: In einem Dokumentarfilm des Senders DAZN, der am Sonntag erschien, sagt er, dass die Weltmeisterschaft ab November 2022 in Katar wohl seine letzte sein werde. Er wisse nicht, ob er danach noch die mentale Kraft habe, sich mit Fußball zu beschäftigen, betont der 29-Jährige.