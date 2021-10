Sechs Punkte sind für die Haie kein Polster, um sich auszuruhen

Wer meinte, am Sonntag einen ausgelassen bilanzierenden Mitch O’Keefe ans Telefon zu bekommen, der irrte. Der Kanadier hätte nach dem 5:2-Auswärtssieg am Freitagabend in Bozen und dem 3:2 knapp 24 Stunden später in der Tiwag-Arena gegen die Vienna Capitals allen Grund dazu, aber das Wissen um die Schnelllebigkeit im Eishockey dämpft die Freude des 37-Jährigen.