"Thermofenster" dürften illegal sein: Bei Abgas-Urteil droht Auto-Stilllegung

Innsbruck, Wien – Unlängst hat der Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof (EuGH) im Diesel-Verfahren gegen VW und Porsche die „Thermofenster“ bei der Abgasreinigung als gesetzeswidrig eingestuft. Eine Schlappe für all jene Autobauer, die ein System eingebaut haben, mit dem die schädlichen Abgase außerhalb eines vorgegebenen Temperaturbereichs und ab einer bestimmten Höhenlage nicht mehr gereinigt werden und somit ungefiltert in die Umwelt geblasen werden.