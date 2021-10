Politische Positionierungen von Schallenberg in Zitaten

Nicht immer führt der Karrierediplomat und Außenminister und nunmehrige Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) eine fein ausbalancierte Sprache. Oft trat er auch mit klaren Worten und markanten Sprüchen in Erscheinung, so dass seine politische Positionierungen zu den verschiedensten Themen seiner bisherigen Regierungstätigkeit in der türkis-grünen Bundesregierung deutlich geworden sind. Im Folgenden eine Auswahl an Zitaten.