Berger zog nach engem Titelfinale mit heißen Diskussionen positive Bilanz

Nürnberg – Der Deutsche Maximilian Götz nach Stallorder im letzten Saisonrennen als DTM-Überraschungsmeister und heiße Diskussionen aufgrund dieser Zuspitzung am Sonntag auf dem Norisring: Mittendrin der Tiroler Lucas Auer, er ließ seinen Mercedes-Teamkollegen für Platz eins in der Gesamtwertung zum Rennsieg passieren. Nichtsdestotrotz gehörte dem Kufsteiner das Saisonfinish, war er doch drauf und dran das dritte Sonntag-Rennen in Folge zu gewinnen. Gesamt wurde Auer Fünfter.

Aus rein sportlicher Sicht zeigte sich der 62-Jährige mit einer Saison, die in neuem Gewand (neues GT3-Reglement, neue Fahrer, neue Marken) gestartet war, zufrieden: "Ich habe mir immer eine Meisterschaft gewünscht, in der du bis in die letzten Runden des letzten Rennens nicht weißt, wer der Champion wird. Und am Ende ist es einer geworden, den wir am Morgen zwar auf der Liste hatten, aber sicher nicht ganz oben. Das ist es was die Fans sich erwarten, was der Sport braucht, was die Medien wollen. Fakt ist: Wir haben eine unglaublich harte Meisterschaft gesehen."