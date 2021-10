EU-Recht könnte laut Experten in Ischgl-Prozessen schlagend werden

Anwalt Alexander Klauser fordert Schadenersatz für Hinterbliebene eines in Ischgl infizierten und folglich verstorbenen Mannes.

Innsbruck, Wien – Der Europa- und Völkerrechtsexperte der Universität Innsbruck, Peter Hilpold, hat nach den ersten zivilrechtlichen Prozessterminen in der Causa Ischgl die Relevanz von EU-Recht ins Spiel gebracht. Wie er in der Tageszeitung Der Standard (Montags-Ausgabe) argumentierte, könnten sich Opfer auf die Grundrechte-Charta berufen, die ein "Recht auf Leben" definiert, das "mit entsprechenden Schutzpflichten verbunden ist".

Weil Touristen aus dem EU-Ausland in einem anderen EU-Mitgliedstaat durch ihren Ischgl-Aufenthalt Dienstleistungen in Anspruch genommen hätten, liege ein "Fall der (passiven) Dienstleistungsfreiheit vor", so Hilpold. Auf dieser Grundlage könne man sich auf die Grundrechte-Charta berufen – die von nationalen Gerichten beachtet werden müsse.