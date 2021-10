Drittälteste Frau der Welt im Alter von 116 Jahren gestorben

Sao Paulo – Die drittälteste Frau der Welt ist im Alter von 116 Jahren gestorben. Wie lokale Medien am Sonntag berichteten, starb Francisca Celsa dos Santos 16 Tage vor ihrem 117. Geburtstag in Fortaleza im brasilianischen Bundesstaat Ceara an einer Lungenentzündung. Sie war der US-Forschungsgruppe für Gerontologie (GRG) zufolge am 21. Oktober 1904 geboren worden. Älter sind nur die Japanerin Kane Tanaka (118 Jahre und 281 Tage) sowie die Französin Lucile Randon (117 Jahre und 241 Tage).