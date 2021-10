Nach OÖ-Wahlen: Rote Erfolge, aber ÖVP bleibt Bürgermeister-Partei

Linz – Die Bürgermeister-Stichwahlen am Wochenende der großen Regierungskrise und des Kanzlerrücktritts haben in Oberösterreich der SPÖ durchaus Erfolge gebracht. So ist es gelungen, einige Bezirkshauptstädte zu drehen. Inklusive des ersten Wahlgangs vor zwei Wochen bleibt aber die ÖVP die Bürgermeister-Partei schlechthin in Oberösterreich. Auch die FPÖ steigerte die Zahl ihrer Ortschefs.