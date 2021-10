„Der Amor hat mich so gepackt“: Richard Lugner mit 39-Jähriger verlobt

Wien – Baumeister Richard „Mörtel“ Lugner hat sich wieder verlobt. Der 89-Jährige steckte bei seiner Geburtstagsfeier in Wien der – laut Medienberichten – 39 Jahre alten Simone einen Ring an den Finger. Sie sagte „Ja“. „Der Amor hat mich so gepackt, ich weiß nicht, was man dazu sagt“, so der Jubilar, der durch seine Auftritte mit Prominenten beim Wiener Opernball fast jedes Jahr für Schlagzeilen sorgt.