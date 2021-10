Projekt „Das bin ich“: „Narben sind Zeichen unserer Stärke“

Claudia Altmann-Pospischek (46) ertastete 2013 einen Knoten in der Brust. Die Diagnose: metastasierter Brustkrebs. Seit acht Jahren lebt Claudia mit dem Krebs. Ihre Narben erinnern an ihre Leber- und Bauchfelloperationen.

Mit 38 Jahren, so glaubt man, hat man noch mindestens das halbe Leben vor sich, man schmiedet Pläne, denkt an die Zukunft. Mit 38 bekam Claudia Altmann- Pospischek die Diagnose, die ihr Leben auf den Kopf stellte: metastasierter Brustkrebs. Ihr winziges Mammakarzinom hatte bereits in die Leber und in die Knochen gestreut. Prognostizierte Überlebenszeit: zwei Jahre.