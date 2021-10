Lkw verkeilte sich in Jenbach mit Betonmauer: Langer Stau

Mitten in Jenbach an einer Brücke war die Fahrt für einen LKW beendet.

Jenbach – Ein Malheur auf der Brücke der Achenseestraße in Jenbach hat am Montag für Verkehrsprobleme gesorgt. Wie die Polizei berichtet, war gegen 8.40 Uhr ein 53-Jähriger mit seinem Sattelschlepper unterwegs. Beim Befahren der Brücke in Jenbach verkeilte sich das Fahrzeug in der engen Kurve mit der Betonmauer.