Radfahrer von Zug erfasst: Tödlicher Unfall in Strassen

Strassen – Ein tragischer Unfall hat sich am Montag in Strassen ereignet. Ein 50-jähriger Mann fuhr am Nachmittag auf einer unbenannten Gemeindestraße in Strassen (Hof) von Mittewald kommend in Richtung Sillian. Zeitgleich, um etwa 15.40 Uhr, fuhr eine Triebwagengarnitur von Tassenbach kommend in Richtung Mittewald. Der Mountainbiker überquerte unmittelbar vor dem Zug einen unbeschrankten Bahnübergang mit Lichtzeichenanlage. Der Italiener wurde vom Zug erfasst, zu Boden geschleudert und dabei tödlich verletzt. (TT.com)