Dieb schlich sich mit Fahrrad an: Fotograf in Innsbruck bestohlen

Innsbruck – Ein Fotograf ist am Montagnachmittag in Innsbruck bestohlen worden. Der Brite stellte seinen Rucksack mitsamt wertvollem Fotoequipment im Bereich des Lodenareals in der General-Eccherstraße neben sich ab. Dann näherte sich ein Unbekannter mit einem Fahrrad, stahl den Rucksack und flüchtete in Richtung Osten.