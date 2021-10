Hunderte bei Schützenwallfahrt in Absam

Übrigens: Der Bund der Tiroler Schützenkompanien hat soeben den neuen Tiroler Schützenkalender für 2022 herausgebracht: Er kann ab sofort in der Bundeskanzlei (Brixner Str. 1) in Innsbruck oder über die Buchhandlung Tyrolia (Innsbruck) erworben werden. Bestellung auch unter kanzlei@tiroler-schuetzen.at (allgemeine Abholzeiten in der Bundeskanzlei: Di. und Do. von 8 bis 13 Uhr). (TT)