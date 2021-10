Wiener Theaterpreis Nestroy: Ehrenpreis für Jelinek

Wien – Am 20. Oktober wird Elfriede Jelinek 75 Jahre alt. Einen Monat später, am 21. November, wird die Literaturnobelpreisträgerin (2004) in Wien mit dem Theaterpreis Nestroy für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Miroslava Svolikovas am Schauspielhaus Wien uraufgeführter Bühnentext „Rand“ wird dann den Preis als „Bestes Stück“ erhalten. Vergeben werden die Nestroys heuer im Theater an der Wien. ORF III überträgt ab 19.40 Uhr.