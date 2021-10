Gute Aussichten für die Wintersaison: Experte rechnet mit Nachholeffekt

Innsbruck, Wien – Die ganze Welt werde zum Mitbewerber, schlug Michaela Reitterer kürzlich in der TT Alarm. Die Präsidentin der Österreichischen Hoteliervereinigung befürchtet, dass sich Gäste wie Mitarbeiter, die mit dem Sputnik-Vakzin geimpft sind, in der Wintersaison im Zweifel eine Destination außerhalb der EU aussuchen würden. Innerhalb ist der Impfstoff nicht anerkannt, Tests deshalb bei so gut wie allen Aktivitäten Pflicht. Viele Branchenvertreter fürchten, dass so die Saison gefährdet werden könnte.