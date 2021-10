Osttiroler Freiwillige im Einsatz: Rotkreuz-Übung mit Farbe und Wachs

Lienz – Am Samstag, den 16. Oktober, wird in Osttirol der Alarm losgehen. Das Rote Kreuz wird ausrücken, um Verletzte zu versorgen. Aber keine Sorge: Die Unfallopfer sind in Wirklichkeit pumperlgesund. Es handelt sich nämlich um Figuranten, also Freiwillige, die in die Rolle von Verletzten schlüpfen.