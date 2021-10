Nationalrat: Viel Misstrauen trotz Kurz’ „Schritt zur Seite“

Wien – Die Schmach, erneut als Kanzler abgewählt zu werden – so erging es ihm 2019 nach der Causa Ibiza –, erspart sich Sebastian Kurz. Den angedrohten Misstrauensantrag von SPÖ, FPÖ und NEOS, dem die Grün-Mandatare zugestimmt hätten, gibt es bei der heutigen Nationalratssondersitzung nicht. Weil die Forderung von deren Parteichef Werner Kogler, Kurz müsse ob der Korruptionsvorwürfe als Regierungschef weichen, erfüllt ist.

Die Politik verlässt Kurz allerdings nicht, er wird Nationalratsmandatar. Als solcher wird er heute im Plenarsaal angelobt. Nicht nur „einfacher“ Abgeordneter ist Kurz fortan, er wird Obmann der ÖVP-Fraktion. Einstimmig ist in der gestrigen Klubsitzung für ihn votiert worden.

Jörg Leichtfried (SPÖ-Vizeklubchef): „Blümel ist jetzt der oberste Vertreter des ,System Kurz‘ in der Regierung, der engste Vertraute von Kurz.“

Und so ist Kurz’ Rückzug für die Oppositionellen Larifari, sie sehen ihn als „Schattenkanzler“, seinen Nachfolger auf dem Ballhausplatz, Alexander Schallenberg, als „Marionette“; das „System Kurz“ werde prolongiert. Das werden Rote, Blaue und Pinke auch heute im Plenarsaal thematisieren. Viel Stoff bietet Kurz’ Verbleib den Rednern. Die Türkisen werden kontern. Hoch her wird es wieder gehen im Hohen Haus.

Schriftliches Material haben die Sozialdemokraten auch gegen einen anderen ÖVP-Mann, gegen Finanzminister Gernot Blümel. Eine „Dringliche Anfrage“ stellt die SPÖ an ihn. Und einen Misstrauensantrag will sie einbringen – einen Tag vor Blümels Budgetrede im Parlament. „Er ist jetzt der oberste Vertreter des ,System Kurz‘ in der Regierung, der engste politische Vertraute von Kurz. Und sein Ministerium war auch Schauplatz der mutmaßlichen Korruption“, befindet SPÖ-Vize-Fraktionschef Jörg Leichtfried.