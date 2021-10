Baustelle Pavillon vor dem Landestheater: Kulturinsel will Plattform werden

Innsbruck – Es gibt gleich mehrere Baustellen im so genannten Innsbrucker „Kulturquartier“ zwischen Universitätsstraße und Congress. Dass eine barrierefreie Begegnungszone entstehen wird, ist seit dem Sommer fix. Was mit Blutbuche und dem gläsernen Pavillon passieren soll, steht bis dato zur Debatte. Lösungen für eine Nutzung von Letzterem sollte zuletzt ein Ideenwettberwerb hervorbringen, entschied Bürgermeister Georg Willi (Grüne) vor inzwischen einem Monat. Gestern konnten Stadtsenatsfraktionen nun eigene oder von ihnen unterstützte Konzepte vorstellen. Eigentlich hatte der TVB den Pavillon zum „Alpine Hub“ umfunktionieren wollen – von Corona verunsichert, wurde das Vorhaben aber zurückgezogen.

Sonnewend ist kein Unbekannter – zumindest für all jene, die zwischen Herbst 2019 und Sommer 2021 auch bemerkt hatten, dass der Pavillon keineswegs leer stand. Mit dem Zwischennutzungsprojekt „Reich für die Insel“ setzte er dort regelmäßig kulturelle Projekte um. Die öffentliche Hand förderte das Projekt mit 11.000 Euro. Rund 3000 BesucherInnen wurden in gut eineinhalb Jahren gezählt.

Mit seinem neuen „Kubus“ will Sonnewend das professionalisieren, was bei „Reich für die Insel“ schon funktioniert hat. Drei hauseigene Ausstellungen im Jahr soll es künftig hier geben. Außerdem soll der neue Projektraum als Plattform für die freie Szene dienen. Initiativen können sich in den Kubus temporär einmieten. Dafür braucht Sonnewend rund 100.000 Euro im Jahr. Finanziert mit Mitteln von Bund, Land und Stadt – Letztere wird mit 42.000 am stärksten zur Kasse gebeten. Mündliche Förderzusagen gebe es bereits, sagt der Projektinitiator.