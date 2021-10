Schröcksnadel in neuer Rolle

Wien – Da war er wieder: Peter Schröcksnadel, wie er leibt und lebt. Kernige Ansagen, so wie man ihn kennt. „Fad wird mir nicht“, sagte der 80-Jährige, als er am Montag in einem Wiener Innenstadtcafé Hof hielt. Der Tiroler fungiert mittlerweile als FIS-Vizepräsident und hat als solcher große Ziele. Da geht es um die Zentralvermarktung von Events, da geht es um eine neue Positionierung des Skisports, da geht es um neue Formate wie Hallen-Slaloms im Sommer. Alles, um den Skisport zu stärken.