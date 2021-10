Eine Derby-Reminiszenz, die große Freude machte

Innsbruck – In der Sporthalle Hötting West wurden am Sonntag Erinnerungen wach. Es war im Innsbrucker Westen eine Reminiszenz an nicht bessere, aber andere Handball-Tage. Denn erstmals seit dem 25. Mai 2013 – damals gewann HIT mit 22:19 in Schwaz – ging wieder ein Tiroler Derby über das Parkett. Und knapp 300 Zuschauer ließen sich das Zweitliga-Duell zwischen HIT medalp Handball Tirol und dem Schwaz Future Team nicht entgehen. „So viel war in Hötting West schon lange nicht mehr los“, bestätigte auch Pressesprecher Daniel Naschberger.