Innsbrucker Forscher: Protein steuert Hungergefühl bei Fruchtfliegen

Innsbruck – Innsbrucker Forscherinnen und Forscher rund um die Molekularbiologin Alexandra Lusser haben in Experimenten an Fruchtfliegen erstmals die Wichtigkeit des Chromatin-Proteins CHD1 im Gehirn festgestellt. Fehlt es, wird die Aktivität von Genen, die Hunger und Sättigungsgefühl steuern, nicht mehr korrekt reguliert. Ein CHD1-Mangel könne sich auch beim Menschen ähnlich auswirken, berichtete die Medizinische Universität Innsbruck in einer Aussendung am Dienstag.