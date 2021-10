Verkehrsschild in Innsbruck von Lkw demoliert, Lenker flüchtete

Innsbruck – Zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht kam es am Dienstagnachmittag in Innsbruck. Gegen 14.30 Uhr fuhr ein Lkw mit türkischem Kennzeichen in der Fallmerayerstraße in nördliche Richtung. Beim Abbiegen in die Colingasse touchierte er ein „Schutzweg“-Verkehrszeichen. Das Schild wurde von der Haltestange gänzlich abgerissen.